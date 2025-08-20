İsrail Gazze’ye Saldırı İçin Hazır!

İŞGAL PLANI NETLEŞİYOR

İsrail’in yeni işgal planının detayları ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun stratejilerini onaylamasının ardından, yaklaşık 60 bin yedek asker, ordunun Gazze şehrine yönelik saldırıları için çağrı alacak. Times of Israel’den alınan haberler, bu emirlerin aciliyet taşımadığını gösteriyor ve yedek askerlere iki hafta öncesinden bildirim yapılacak. Çağrılan yedek askerlerin sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde görevde bulunan on binlerce yedek askere eklenerek belirleniyor. Eğer Gazze şehrine yönelik saldırılar devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli, yedek kuvvetlerde yer alacak.

ASKERLERİN ROLÜ

Yedek askerlerin tamamının işgale katılması öngörülmüyor, çünkü bazıları diğer saldırılardaki düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehrine yapılan saldırı, daha önce aynı isimle gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yaklaşık yüzde 75’ini işgal ettiği bir operasyona atıfta bulunarak “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

TAHLİYE PLANI

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesiyle sonuçlanacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze Şehri’ni tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreli olduklarını ifade etti. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Daha sonrasında, İsrail askerleri Gazze şehrine karadan harekat başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.