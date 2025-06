İsrail Günde Yüzlerce Milyon Dolar Harcıyor

SAVAŞIN MALİYETİ İKİNCİ HAFTASINDA

İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş şu anda ikinci haftasını geride bırakıyor. Bu savaşın yalnızca diplomatik değil, aynı zamanda ekonomik sonuçları da gözlemleniyor. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, savaşın İsrail üzerindeki maliyetlerine dair detayları incelemeye aldı. Gazeteye göre uzmanlar, savaşın ciddi bir finansal yük getirdiğini ve bu durumun İsrail’in uzun vadeli savaş sürdürme yeteneğini kısıtlayabileceğini ifade ediyor. Uzmanların değerlendirmesine göre, Tel Aviv yönetiminin savaşın getirilerinin altından kalkması kolay olmayacak.

DEMET KUBBE’NİN MALİYETİ EN YÜKSEK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre, savaşın en büyük maliyet kalemi, İran füzelerini havada etkisiz hale getirmek için kullanılan savunma sistemleri oluşturuyor. Önleyici sistemlerin maliyeti günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Örneğin, ABD ile İsrail’in ortak geliştirdiği Davud’un Sapanı savunma sisteminin her devreye giriş maliyeti yaklaşık 700 bin dolar iken, Arrow 3 sisteminin tek bir önleme maliyeti ise yaklaşık 4 milyon dolar. Daha eski olan Arrow 2 sisteminin her önleme için maliyeti de yaklaşık 3 milyon dolar düzeyinde.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ MALİYETİ

Askeri harcamalar sadece savunma sistemleri ile sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının Türkiye’den binlerce kilometre uzaktaki hedeflerde uzun süre havada kalmasının da önemli bir maliyeti bulunuyor. Uzmanlara göre, bu uçakların her biri için bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 10 bin dolar olarak hesaplanıyor. Ayrıca, jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları da hesaba katılmıyor.

Tahribat MALİYETİ Yükseltiyor

Askeri harcamaların yanı sıra saldırılardan kaynaklanan hasar gören yapıların oluşturduğu tahribat, maliyetleri süratle artırıyor. Bazı tahminlere göre yalnızca onarım ve yeniden inşa çalışmaları bile İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olabilir. Uzmanlar, artan maliyetlerin İsrail üzerinde savaşı hızla sonlandırma yönünde ciddi bir baskı oluşturduğunu dile getiriyor. İran saldırılarının ardından son günlerde İsrail ekonomisinin büyük bir kısmı durma noktasına geldi. Ülke içinde en büyük endişelerden biri kritik altyapının hedef alınması. Wall Street Journal’a göre uzmanların öngörüsüne göre, İran ile sürebilecek bir ay boyunca toplam savaş maliyetinin yaklaşık 12 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Ayrıca, balistik füzelerin neden olduğu tahribatın, İsrail’in son yıllardaki çatışmalarında gördüklerinden daha büyük olduğu belirtiliyor.