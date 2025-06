İsrail Günlük Yüz Milyonlarca Dolar Harcıyor

SAVAŞIN MALİYETİNİN ANALİZİ

İsrail’in İran’a başlattığı çatışma, ikinci haftasına girdi. Bu savaş, sadece diplomatik sonuçlar doğurmakla kalmıyor, aynı zamanda ekonomik etkileri de beraberinde getiriyor. Ekonomi uzmanları, savaşın maliyetini değerlendirirken, İsrail’in bu durumun üstesinden gelmesinin zor olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, savaşın getirdiği mali yükün, Tel Aviv yönetiminin uzun vadeli savaş sürdürebilme kapasitesini kısıtlayabileceğine dikkat çekiyor.

SAVUNMA SİSTEMLERİNE YATIRIM

Wall Street Journal’a göre, savaşın en büyük maliyet kalemini, İran’ın füzelerini havada etkisiz hale getirmek için kullanılan savunma sistemleri oluşturuyor. Bu önleyici sistemlerin maliyeti, günlük on milyonlarca dolardan 200 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Özellikle, ABD ile İsrail’in ortak geliştirdiği Davud’un Sapanı savunma sisteminin her devreye girişi maliyet açısından yaklaşık 700 bin dolara mal oluyor. Long menzilli balistik füzeleri hedefleyen Arrow 3 sisteminin tek bir önleme maliyeti ise yaklaşık 4 milyon dolar seviyesinde. Arrow 2 sisteminin her önlemesi ise 3 milyon doları buluyor.

Askeri harcamalar sadece savunma sistemleri ile sınırlı kalmıyor. F-35 savaş uçaklarının, İsrail topraklarından uzak noktalarda saatlerce havada kalmasının da önemli bir maliyeti bulunuyor. Uzmanlar, bu jetlerin her biri için bir saatlik uçuşun maliyetinin yaklaşık 10 bin dolar olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, jetlerin havada yakıt ikmali ve mühimmat masrafları gibi ek giderler de söz konusu.

TAHRİBAT VE ONARIM MALİYETLERİ

Askeri harcamaların yanı sıra, gerçekleşen saldırılarda hasar gören binaların onarımı da maliyetleri artırıyor. Bazı tahminlere göre, sadece onarım ve yeniden inşa çalışmaları İsrail’e en az 400 milyon dolara mal olabilir. Tüm bu artan maliyetlerin, İsrail üzerinde savaşı hızla sonlandırma yönünde baskı oluşturduğu belirtiliyor. İran’ın saldırılarının ardından, son günlerde İsrail ekonomisinin büyük bir bölümü durma noktasına geldi. Kritik altyapının hedef alınmasından endişe ediliyor. Wall Street Journal’a konuşan uzmanların tahminine göre, İran ile bir ay sürecek bir savaşın toplam maliyeti yaklaşık 12 milyar dolara ulaşabilir. Son yıllarda meydana gelen savaşlarda, balistik füzelerin verdiği tahribatın çok daha büyük olduğu da ifade ediliyor.