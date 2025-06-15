İsrail Hava Kuvvetleri Tahran’da Görünecek

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son iki gündür İran’a yapılan saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, İran nükleer tesislerine önemli ölçüde zarar verdiklerini vurguladı. “Bu projeleri yürüten kıdemli bilim adamlarından oluşan ekibi de vurduk. Saldırılar, İran’ın nükleer programını birkaç yıl geriye itti” dedi.

TEHDİT OLARAK BALİSTİK FÜZELER

İsrail Başbakanı, balistik füzelerin büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Bu füzeleri, İran’ın İsrail’i yok etmek için planladığı bir başka yöntem olarak tanımladı. Tahran’ın bu tür silahları üretme kapasitesini ortadan kaldırdıklarını ifade eden Netanyahu, “Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri’nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Şimdiye kadar gerçekleştirilen saldırıların, önümüzdeki günlerde yaşanacakların yanında çok az kalacağını” belirtti.