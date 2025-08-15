İsrail Hazır: Gerekirse İran’a Saldırabiliriz

İSRAİL’DEN YENİ SALDIRI HAZIRLIKLARI

İsrail’de Yedioth Ahronot gazetesinin bildirdiğine göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Tel Aviv’deki Glilot Üssü’nde gerçekleştirdiği askeri törende, İran’a gerekirse tekrar saldırmaya hazır olduklarını belirtti. Zamir’in bu söylemi, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani’nin Beyrut ziyareti sırasında İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırıları eleştirerek “İsrail, yırtıcı bir hayvana dönüştü.” ifadelerini kullanmasından sadece bir gün sonra gelmesi dikkat çekici oldu. Zamir, İsrail ordusunun İran’ı, Lübnan’daki Hizbullah ve Yemen’deki İran destekli Husiler aracılığıyla vurduğunu dile getirerek, “Gerektiğinde tekrar saldırmaya hazırız.” dedi. Ayrıca, 12 gün süren İsrail-İran çatışmasını ise “varoluşsal bir tehdidi gerçek bir tehlike haline gelmeden önce ortadan kaldırmayı amaçlayan önleyici bir savaş” olarak tanımladı.

İRAN ULUSAL GÜVENLİK KONUŞMALARINDA İSRAİL’E YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Laricani, Beyrut’ta Lübnanlı yetkililerle bir araya geldiği sırada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına dikkat çekmiş ve “İsrail bugün yırtıcı bir hayvana dönüştü ve Hizbullah bu yırtıcı hayvana karşı duruyor.” ifadelerini kullanmıştı. Bu eleştiriler, bölgedeki gerilimi artıran bir diğer faktör oldu.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASININ ARKA PLANI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli şehirlerinde nükleer tesisler ve ordunun üst komuta kademesini hedef alan kapsamlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda toplam 606 sivil kaybı ve 5 bin 332 yaralı olduğunu açıkladı. Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misillemeleri sonucunda 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı. ABD ise 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki 3 nükleer tesisine saldırıda bulundu. İran, bunun üzerine 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü’ne karşı bir saldırı düzenledi. Son olarak, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran’da İran ile İsrail arasında bir ateşkesin sağlandığını duyurdu.