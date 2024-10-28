İsrail’in Ateşkes Teklifini Reddediği Açıklandı

İSRAİL’İN MISIR’IN TEKLİFİNİ REDDETMESİ

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12’nin haberine göre, Tel Aviv yönetimi Mısır’ın sunduğu öneriyi kabul etmedi. Kanal 12’nin internet sitesindeki haberde, İsrail hükümetindeki pek çok bakan, Mısır’ın önerisini desteklemesine rağmen Netanyahu’nun buna karşı çıktığı bildiriliyor. Netanyahu’nun “esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze’ye saldırılar devam ederken yapılacağını” ileri sürdüğü ifade ediliyor. Mısır’ın teklifi ise reddedildi. Ayrıca, İsrail güvenlik birimlerinin de Mısır’ın önerisini desteklediğine dair bilgilere yer verildi.

SİSİ’DEN ATEŞKES TEKLİFİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in devam eden saldırıları sırasında Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes önerisi sundu. Sisi, “Önümüzdeki 10 gün içinde geçici ateşkesi kalıcı hale getirmek için müzakereler yapılacak” şeklinde konuştu.

7 EKİM SALDIRILARI VE İKİ TARAFIN KAYIPLARI

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası, Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsrailli yaşamını yitirirken, 5 bin 132 kişi yaralandı. İsrail’in o tarihten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda yaklaşık 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti, 100 bin 833 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu bilgisi aktarılırken, sivil altyapının da hedef alındığına dikkat çekiliyor.

İNSANİ ARA VE TALEPLER

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin hayatını kaybettiği bildirildi. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani ara”da karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli serbest bırakıldı. Ancak İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya ve hapsetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki saldırılarda ise 7 Ekim 2023’ten bu yana 166’sı çocuk olmak üzere 762 Filistinli yaşamını yitirdi.