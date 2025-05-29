İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 54.249

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda masumların hedef olmaya devam ettiği bildiriliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren saldırılarda binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Bu bağlamda, Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar ile ilgili son bilgiler aktarıldı.

SON 24 SAATTE CAN KAYBI

Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 67 ölü ve 184 yaralı getirildiği kaydedildi. Açıklamada, bu sayıların, erişim zorluğu nedeniyle Gazze Şeridi’nin kuzey bölgeleri olan Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya’daki hastaneleri kapsamadığı belirtildi.

Ateşkesin İhlali

İsrail ordusunun, 19 Ocak tarihinde varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 986 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 451 kişinin yaralandığı ifade edildi.

CAN KAYBI 54 BİNİ AŞTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 249’a ulaştığı, yaralı sayısının ise 123 bin 492 olduğu bildirildi. Ayrıca, daha önce yaşamını yitirdiği tespit edilen 98 kişinin sayıya eklendiği belirtildi. Gazze Şeridi’nde hâlâ enkaz altında binlerce ölü bulunduğu vurgulandı.