İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 54.321

GAZZE’DE SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’de masum siviller zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışırken, İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor. Yoğun bombardımanın sürdüğü Gazze Şeridi’nde can kaybı sayısı her geçen gün artıyor.

SON DURUMUN AÇIKLAMASI YAPILDI

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’deki saldırılarından kaynaklanan can kaybı ve yaralanmalara dair güncel bilgiler paylaşıldı. Son 24 saat içinde, Gazze’deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının geldiği belirtildi.

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusu, Gazze’de 19 Ocak’ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 11 bin 729 kişinin yaralandığını açıkladı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarda ise toplam ölü sayısının 54 bin 321’e, yaralı sayısının ise 123 bin 770’e yükseldiği ifade edildi.