İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı Arttı

SOYKIRIM DEVAM EDİYOR

Gazze’de yaşanan trajedi her geçen gün artıyor. Masum siviller zorlu koşullar altında yaşamaya çalışırken, İsrail ordusu katliamlarını sürdürmeye devam ediyor. Gazze Şeridi’nin yoğun bombardıman altında olduğu bu günlerde, can kaybı sayısı da gün geçtikçe yükseliyor.

SON DURUM VE AÇIKLAMA

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’deki son duruma dair yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail’in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin en son bilgiler aktarıldı. Son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 72 ölü ve 278 yaralının kaldırıldığı bildirildi.

CAN KAYBINDAKİ ARTIŞ

İsrail ordusunun 19 Ocak’ta varılan ateşkesi ihlal ederek 18 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 58 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 729 kişinin yaralandığı kaydedildi. 7 Ekim 2023’ten bu yana yapılan saldırılarda ise yaşamını yitirenlerin sayısının 54 bin 321’e, yaralıların sayısının da 123 bin 770’e ulaştığı belirtildi.