İsrail’in Gazze’yi Kontrolü Sağlandı

İŞGAL OPERASYONU BAŞLADI

İsrail’in “Gideon’un Savaş Arabaları 2” adıyla başlattığı Gazze’yi işgal operasyonunun ilk aşaması uygulamaya kondu. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, operasyonun detaylarına yönelik açıklamalarda bulundu. Defrin, İsrail Ordusu ile Hamas güçleri arasında çatışmaların meydana geldiğini savunarak, Gazze şehri çevresinin kontrol altına alındığını aktardı. Ayrıca operasyonun ilerleyişine ilişkin bir harita paylaşıldı. İsrail, bu operasyon çerçevesinde Gazze şehrinin çevresinin kontrol altına alındığını bildirdi.

NETANYAHU’YA GÖRE HIZLI BİR TAMAMLANMA BEKLENTİSİ

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden Benyamin Netanyahu’nun yeni kararlarına dair bilgiler gündeme geldi. Netanyahu’nun ordusuna, Hamas’ın yenilgiye uğratılması amacıyla yürütülen operasyonun planlandığından daha kısa sürede tamamlanması talimatını verdiği bildirildi.

HAMAS’TAN İDDİA VE AÇIKLAMALAR

Hamas, Gazze şehrinin işgali amacıyla başlatılan “Gideon’un Savaş Arabaları 2” operasyonunun daha önceki saldırılar gibi başarısız olacağını öne sürdü. Hamas, yaptığı açıklamada, söz konusu planın Gazze Şeridi’nde belirli bir süredir devam eden soykırımın sürdürülmesi ve ateşkes ile esir takası konusunda arabulucuların çabalarının göz ardı edilmesi anlamına geldiğini ifade etti. Hamas, arabulucular tarafından sundukları ateşkes önerisini kabul ettikleri bir dönemde, İsrail hükümetinin masum sivillere karşı sürdürdüğü savaşı devam ettirme konusundaki kararlılığını vurguladı. “Gazze’nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek.” denildi. Açıklamada, arabuluculara, İsrail’e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için baskı yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

YEDİK ASKERLERİN SİLAH ALTINA ALINMASI PLANLANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirmiş ve Gazze’nin işgal planını onaylamıştı. Bu plana göre, 60 bin yedek askerin silah altına alınması hedefleniyor.

YERİNDEN EDİLECEK FİLİSTİNLİLERİN SAYISI BİR MİLYON

İsrail’in işgal planı çerçevesinde, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi için hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. Planın bu ilk aşamasında, Gazze Şehri’nin tamamen ele geçirilmesi, ikinci aşamada ise Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının hedef alınması planlanıyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

İsrail, Gazze’yi işgale hazırlanırken, aynı zamanda ateşkes görüşmeleri için arabulucuların baskısı artırıyor. İsrail İç İlişkiler Bakanı Ron Dermer, bu kapsamda Katarlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşme Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşti. Bunun yanı sıra, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati’nin, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşmede Hamas tarafından kabul edilen öneri üzerine görüşüldüğü kaydedildi. Mısırlı bakan, bu teklifin savaşın sona ermesi için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti.