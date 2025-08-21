İsrail’in Gizli Verileri Sızdı: Gazze’de Yüzde 83 Sivil

İSRAİL ORDUSU VE SİVİL KAYIPLAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

İsrail ordusuna ait gizli bir istihbarat veritabanından elde edilen veriler, Gazze’de İsrail güçleri tarafından öldürülen her altı Filistinliden beşinin sivil olduğunu ve son on yıllarda savaşlarda görünmeyen bir katliam oranını sergilediğini gösteriyor. Guardian’ın, +972 Magazine ve Local Call’un yürüttüğü ortak araştırmaya göre; savaşın 19. ayında, İsrail istihbarat yetkilileri Hamas ve Filistin İslami Cihad’dan (PIJ) 8 bin 900 savaşçıyı ölü ya da “muhtemelen ölü” olarak kaydetti. Öldürülen Filistinlilerin oranına göre, %83’ü sivil.

GÖRÜNMEYEN KAYIPLAR VE NİHAİ VERİLER

Gazze’de sağlık yetkilileri, İsrail saldırıları sonucu toplam 53 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti; bu sayı hem savaşçıları hem sivilleri kapsıyor. İsrail askeri veritabanında listelenen savaşçılar, toplamın yalnızca %17’sini oluşturuyor ki bu durum, ölenlerin %83’ünün sivil olduğunu gösteriyor. Verilerin, dünyada sivil kayıpları izleyen Uppsala Çatışma Veri Programı’na göre diğer savaşlara kıyasla olağanüstü yüksek olduğu belirtiliyor. UCDP’den Therése Pettersson, “Ölenler arasında sivillerin bu kadar yüksek oranda olması özellikle kayda değer” ifadelerini kullanıyor.

SIVIL KAYIPLAR VE İNSAN HAKLARI

Birçok soykırım araştırmacısı, hukukçu ve insan hakları aktivisti, sivillerin kitlesel bir şekilde katledilmesi nedeniyle İsrail’in Gazze’de soykırım gerçekleştirdiğini dile getiriyor. İsrail ordusu, Local Call ve +972 Magazine’in yönelttiği sorulara veritabanının varlığını kabul etse de, “makalede sunulan rakamların yanlış olduğunu” öne sürüyor. Ancak hangi verilerin yanlış olduğu konusunda net bir yanıt vermiyor. Gazze’de öldürüldüğü iddia edilen yaklaşık 47 bin 653 Filistinli arasında, Hamas bağlantılı devlet memurları ve sivillerin de olabileceği düşünülüyor.

ASKERİ TAKTİKLER VE HESAP VERME YETKİSİ

Emekli İtzhak Brik, “Açıklanan sayılarla gerçekte olan arasında hiçbir bağlantı yok” diyerek, Türkiye ve uluslararası toplumu bilgilendirdiğini aktarıyor. Gazze’de büyük yıkım olmasına rağmen, ordunun militan kabul ettiği yaklaşık 40 bin kişinin hâlâ hayatta olduğu belirtiliyor. Filistinli analist Muhammad Shehada, “İsrail’in kamuya açıkladığı militan ölü sayısını abarttığını” ifade ediyor ve savaşın ardından sivil ölüm oranının arttığını savunuyor.

İNSANİ DURUM VE İKİ YÜZLÜ SÖYLEMLER

İsrail hükümeti, 7 Ekim 2023’teki Hamas saldırısını meşru müdafaa olarak görüyor, ancak askeri liderler sıklıkla soykırımla ilgili lafza yöneliyor. Haliva, “Gazze’deki kitlesel ölümler, gelecek nesillere mesaj vermek için gerekli” demişti. Birçok asker, tüm Filistinlilerin hedef olarak görüldüğüne şahitlik ediyor ve bunun sonucunda sivillere karşı açılan ateşlerde birçok masum insanın hayatını kaybettiği bildiriliyor. Uluslararası ilişkiler profesörü Neta Crawford, İsrail’in sivilleri korumaya yönelik uygulamalarını bıraktığını belirtiyor ve mevcut durumun kabul edilemez olduğunu vurguluyor.