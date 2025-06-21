İsrail’in Hava Saldırılarını Durdurması Zor

TRUMP’IN İSRAİL’LE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMAYA YAKLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaları sona erdirmek amacıyla diplomatik yollar aransa da, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olduğunu belirtti. New Jersey’deki bir golf sahasında bağış toplama etkinliği sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in geçmişte kazandığı askeri başarıların göz önüne alındığında, İsrail’den savaşı sonlandırmasını istemenin güç olduğunu vurguladı. “İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor” sözleriyle durumu özetledi.

İRAN’LA DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER

Trump, “Birisi kazanıyorsa, şu an böyle bir talepte bulunmak çok zor. Birisi kaybediyorsa bu biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz” diyerek, durumun karmaşıklığını dile getirdi. Ayrıca, Avrupa’nın İran’la kurduğu diplomatik ilişkilere dair olumsuz görüşlerini paylaştı. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak.” şeklinde ifadeler kullandı.

BELİRSİZLİK VE İKİ HAFTALIK SÜRE

ABD’nin İran’a müdahalesine karar verme süresinin “maksimum” iki hafta olacağını ifade eden Trump, “Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim.” açıklaması yaptı. Ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini tek başına ortadan kaldıracak kapasitede olmadığına da değindi. “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak çok derine inemezler.” dedi.

Ateşkes Vurgusu

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Koşullara göre karar vereceğim.” diyerek, durumu kestirmenin zorluğuna dikkati çekti. İsrail’in savaştaki başarısından bahsederken, “Ateşkesi destekliyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu. İbrahim Anlaşmaları’nın uygulanmasının önemine vurgu yapan Trump, “İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum.” dedi.