İsrail’in İran’a Büyük Saldırısı Başladı

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail, 1979’dan beri İran’a yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdi. İsrail basını, bu saldırı için yıllardır hazırlandığını bildirdi. Saldırı, İsrail ordusu ve Mossad tarafından ortak bir operasyonla yapıldı. Walla News’in haberine göre, saldırının planlama süreci sekiz ay sürdü. İsrail gizli servisi, İran’a gizlice hem Mossad ajanları hem de silah sistemleri soktu.

MOSSAD’DAN DRONE ÜSSÜ

Basına bilgi veren İsrailli yetkililer, Mossad’ın Tahran civarında bir drone üssü kurduğunu bildirdi. Geceyarısı harekete geçen dronlar, İran içinden havalanarak Tahran’ın karadan karaya füze savunma rampalarını hedef aldı. Times of Israel’in haberine göre, Mossad ayrıca İran’a silah sistemleri de soktu. Bu sistemler, İran’ın hava savunmasını etkisiz hale getirerek İsrail savaş uçaklarının hedeflerini vurmasını sağladı. Mossad komandoları, İran’ın orta kesimindeki hava savunma sistemlerinin yakınlarına hassas füzeler yerleştirdi ve bu şekilde İsrail uçakları için ek koruma sağlandı.

SALDIRI PLANI EKİM’DE GÜÇLENDİ

Walla News, İran’a saldırı fikrinin geçen yıl Ekim ayında güç kazandığını duyurdu. Natanz’daki yeraltı uranyum tesisinin inşasına başlanması, zaman baskısını artırdı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi bekleniyor. Wall Street Journal ise operasyonun 14 gün sürebileceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son güne kadar İsrail’in İran’a saldırısına karşı çıktığını ifade ediyordu. Ancak saldırı başladıktan birkaç saat sonra, İsrailli yetkililer Washington ile önceden koordine ettiklerini açıkladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ALDATMACA

İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin saldırılara gerçekten karşı çıkmadığını ileri sürdü. Yetkililere göre, Trump’ın açıklamaları İran’ı İsrail’in saldırmayacağına inandırmak için kullanılan bir “aldatmaca”ydı. Yetkililerden biri, “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” ifadelerini kullandı.