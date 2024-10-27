“İsrail’in İran’a Saldırı Sonrası Gelişmeler”

İSRAİL SALDIRISI BEKLENİYORDU

İsrail’in düzenlediği saldırılar uzun bir süredir öngörülüyordu. İran’ın İsrail’e yönelik balistik füzelerin kullanıldığı saldırısından bu yana, bölge haftalardır verilecek yanıtı merakla bekliyordu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sabah saatlerinde “askeri hedeflere hassas saldırılar” gerçekleştirdiğini belirtti. İran’ın yarı resmi Fars haber ajansı da bu saldırılarda askeri tesislerin hedef alındığını onayladı. Gelişmelerin başlangıcında iki dalga halinde görünen saldırılarda, Tahran dışında da ülke genelinde patlamalar yaşandığı bildirildi. Her daim olduğu gibi, İran rejiminin ülke içindeki saldırıların ciddiyetini küçümsemesi kendi çıkarlarına hizmet ediyor. Buna karşın, kesin hedefler ve olası yeni saldırı planları hakkında İsrail oldukça dikkatli davranıyor. Şu an için kimlerin vurulduğu ve yeni saldırıların kapsamı hakkında net bir bilgi yok.

ABD KISITLAMALARI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen yetkililer, son haftalarda İsrail’i daha sınırlı saldırılar düzenlemesi konusunda ikna etmeye çalıştıklarını ifade ediyor. Nükleer tesisler, İranlı liderler ve büyük sivil kayıplara yol açabilecek hedeflerden kaçınılmasının gerekçesi, bunların İsrail ile İran arasında tam ölçekli bir savaşın fitilini ateşleyebileceği. Şu an için petrol tesislerinin vurulmadığı görülüyor. Bunun ABD seçimlerine de pek bir etkisi olmasının olası görünmediği aktarıldı. İsrail, Amerikalı yetkililer tarafından İran’a yönelik misilleme eylemi olarak değerlendirilen saldırı için hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat partilerden geniş destek almayı sürdürüyor.

NETANYAHU’NUN DESTEK BEKLENTİSİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu eylemin hem iç hem de dış destekle beraber kendisine olan ilgiyi artırmasını bekliyor. Ancak dikkatli bir şekilde yapılan bu tür saldırılar, İran’ın feci bir karşılık verme riski taşımakta. İran içinde birçok kişi, İsrail ve dolayısıyla ABD ile olası bir savaştan kaygı duyuyor. Geçtiğimiz yıl ABD’ye göç eden İranlı gazeteci Fatemeh Jamalpour, “1980’lerde İran-Irak savaşı sırasında doğdum ve büyüdüm. Çok zordu ve hiçbir şey olmadan yaşamanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Şimdi neredeyse 40 yaşındayım ve rejim beni ve ulusumu diğer çıkarları için savaşa dahil etti. Bu, sadece rejimin Şii ideolojileri ve Hamas ile Hizbullah’a verdiği destek içindir. Ne kadar acımasız olabileceğini bilmekle birlikte, korkuyorum. Savaş, muhalefeti ve herhangi bir azınlığın sesini bastırmak için kullanılabilir.” şeklinde ifadelerde bulundu.