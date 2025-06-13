İsrail’in İran’a Saldırısı, Petrol Fiyatlarını Artırdı

İsrail’in İran’a Yönelik Saldırılarla Artan Petrol Fiyatları

PETROL PİYASALARINDAKİ DALGALANMA

İsrail’in İran’a düzenlediği saldırılar, küresel petrol piyasalarında önemli bir dalgalanma yaratıyor. İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen şiddetli patlama seslerinin ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,40 artış göstererek 74,49 dolara, Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 7,86 yükselerek 73,39 dolara ulaştı. Orta Doğu’daki artan gerilim, enerji piyasalarında derin etkiler bırakıyor.

İSRAİL’İN SALDIRI STRATEJİSİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a yönelik “önleyici bir saldırı” başlattıklarını ve ülkede olağanüstü hâl ilan edildiğini aktardı. Başbakan Binyamin Netanyahu, bu saldırıların İran’ın nükleer programını engelleme amacı taşıdığını belirtiyor ve “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini ifade ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların İran’ın nükleer tesislerini, balistik füze üretim merkezlerini ve askeri karargâhlarını hedef aldığını duyurdu. İran medyası, Tahran ve çevresindeki askeri hedeflerin vurulduğunu ve özellikle Natanz nükleer tesisinin zarar gördüğünü bildiriyor.

İRAN’DAN GELEN TEPKİLER

İran devlet televizyonu, saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Salami ve nükleer bilim insanlarının hedef alındığını doğruladı. Saldırıların, İran’ın askeri liderlik yapısında büyük bir kayba neden olduğu kaydediliyor. İran, misilleme hazırlıkları içinde olduklarını belirtirken, bölgedeki gerilim daha da artıyor.

İsrail’in İran’ın nükleer ve askeri tesislerine yönelik saldırıları, küresel enerji arzında kesinti endişelerini artırıyor. İran, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olup günde yaklaşık 4 milyon varil petrol üretiyor. Saldırıların İran’ın petrol üretim ve ihracat altyapısına zarar vermesi ihtimali, fiyatlarda ani bir yükselişe yol açtı. Ayrıca, İran’ın olası bir misilleme ile Hürmüz Boğazı’nı kapatma olasılığı, piyasalarda paniğe neden oluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER

Analistler, İsrail’in saldırılarının devam etmesi durumunda petrol fiyatlarının 100 doları aşabileceğini öngörüyor. Bununla birlikte, ABD’nin artan petrol üretimi ve OPEC+’ın yedek kapasitesi, fiyat artışlarını belirli bir ölçüde sınırlayabiliyor. Ancak, bölgedeki çatışmaların genişlemesi, küresel ekonomi açısından ciddi riskler taşıyor.