İsrail’in İran’a Yapılan Saldırısı Açıklandı

İSRAİL’DEN İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR

İsrail, İran’a karşı beklenen intikam saldırısını gerçekleştirdi. İsrail ordusu, İran’daki ‘askeri hedeflere’ yönelik düzenlediği saldırıları resmi olarak duyurdu. Bununla birlikte, İsrail ordusu eş zamanlı olarak Suriye’deki belirlenen hedefleri de vurdu. Saldırılara ilişkin olarak İran ve ABD’den peş peşe önemli açıklamalar geldi.

İRAN’DA PATLAMALAR MEYDANA GELDİ

İran medyasında yayımlanan haberlere göre, Tahran ve Kerec’de en az 19 patlama gerçekleşti. İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail’in cumartesi sabahı ülke genelindeki askeri tesisleri hedef aldığını bildirdi. IRNA, İsrail’in “Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri merkezlerin bazı kısımlarına saldırdığını” belirtti. Ayrıca, hedef alınan saldırıların füze üretim tesislerini de kapsadığı ifade edildi. İran, saldırının “entegre hava savunma sistemi” tarafından “başarılı bir şekilde önlendiğini ve karşılandığını” duyurdu.

SUUDİ ARABİSTAN’IN TEPKİSİ

Suudi Arabistan, İran’ın “askeri hedef alınmasını” “egemenliğinin ihlali” ve uluslararası hukuka aykırılık olarak kınadı. Suudi Basın Ajansı’nın (SPA) aktardığına göre, Krallık, doğrudan İsrail’e değinmeden, tüm tarafları “azami kısıtlama” uygulamaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumu gerginliği azaltmak ve bölgesel çatışmayı sona erdirmek adına harekete geçmeye davet etti.

ABD’DEN İRAN’A UYARI

İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran’ın karşılık vermesi durumunda ABD’nin İsrail’i koruyacağı mesajının Tahran’a iletildiğini bildirdi. İsrail Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan Beyaz Saraydan üst düzey bir yetkili, “İsrail, İran saldırısına karşılık verdi ve bizim açımızdan bu noktada sona ermeli. İran karşılık verirse, İsrail’i savunacağız.” dedi. Ayrıca, “Hazırız ve bunun sonuçları olacak. Bu mesaj, İran’a da iletildi.” ifadelerine yer verildi.

İRAN’DAN SAVUNMA AÇIKLAMASI

İsrail’in İran’a yönelik saldırısının yankıları devam ederken, resmi İran basınından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı. İran basını, “Tahran ve çevresinde ülke hava sahasına giren düşman hedeflerin hava savunma sistemleri ile başarıyla vurulduğunu” bildirdi. Saldırıların çoğunun füze ya da uçaklarla değil, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca, Tahran ve Şiraz semalarındaki İsrail hedeflerinin vurulduğu anlara ait olduğu iddia edilen birçok görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

İSRAİL’İN SAVUNMA TEDBİRLERİ

İsrail Ordu Radyosu, askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran’a yönelik saldırıların “birkaç saat daha devam etmesinin beklendiğini” duyurdu. İsrail, daha fazla saldırıya hazırlık yaptığı gibi, muhtemel bir İran misillemesine karşı da savunma tedbirleri aldığını aktardı.