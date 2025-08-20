İsrail’in İşgal Planı Onaylandı! 60 Bin Yedek Asker

İSRAİL’İN YENİ İŞGAL PLANI YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

İsrail’in yeni işgal planının detayları belirginleşiyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Savunma Bakanı İsrail Katz, ordunun planlarını onaylamasının ardından yaklaşık 60 bin İsrailli yedek askeri, bugünden itibaren Gazze şehrine yönelik saldırılar için çağrı emri ile göreve çağıracak. Times of Israel’in aktardığına göre, bu emirler aciliyet barındırmıyor ve yedek askerlere iki hafta önceden bilgi verilecek. Çağrılan yedek asker sayısı, mevcut yedek kuvvetler içinde yer alan on binlerce askere ek olarak belirlendi.

GAZZE ŞEHRİ’NE YÖNELİK SALDIRILAR VE ASKERİ PLANLAR

Eğer Gazze şehrine düzenlenecek saldırılar devam ederse, yaklaşık 130 bin İsrailli yedek kuvvetlerde görev alacak. Ancak, yedek askerlerin tamamının işgale katılması öngörülmüyor, zira bazılarının düzenli ordu birliklerinin yerlerini almak için görevlendirileceği belirtiliyor. Gazze’ye yönelik saldırılar, daha önce gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği harekâta atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” ismiyle anılıyor.

1 MİLYON FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine sebep olacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze şehrini tahliye etmeleri için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu ifade ediyor. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıl dönümüne denk geliyor. Daha sonra İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekât başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.