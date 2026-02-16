İsrail’in Lübnan’a Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Lübnan ve İsrail arasında 27 Kasım 2024 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği öğrenildi. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail’in, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan’a yönelik yaptığı saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini ve 945 kişinin yaralandığını açıkladı.

ATEŞKESE RAĞMEN SİLAH SESLERİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Lübnan ile Suriye arasındaki Masnaa Sınır Kapısı ile Cedidet Yabus bölgesi arasında bulunan bir araca saldırı gerçekleştirdi.

ÖLÜ SAYISI DÖRTE YÜKSELDİ

Saldırıda araçta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olayla ilgili resmi yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.