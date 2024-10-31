İsrail’in Lübnan’daki Hava Saldırıları Devam Ediyor

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına yönelik hava saldırılarını sürdürürken, Tel Aviv hükümeti çatışmalara diplomatik bir çözüm bulma yolunda adımlar atmayı değerlendiriyor. Başbakan Binyamin Netanyahu’nun düzenlediği toplantıda, Savunma Bakanı Yoav Gallant, “Hizbullah’ın savaştan önce sahip olduğu roket ve füze kapasitesinin yalnızca yüzde 80’inin yok edildiğini” ifade etti. Bunun yanı sıra, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer’in çatışmanın sona erdirilmesine yönelik şartları hazırladığı aktarıldı.

ATEŞKES İÇİN YENİ ÖNERİLER

İddiaya göre, olası bir ateşkes için Tel Aviv, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının geliştirilmiş bir versiyonunu talep ediyor. Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’tan geri çekilmesini ve bu bölge ile Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki alanın silahsızlandırılmasını öngörüyor. İsrail, bunun yanı sıra garantili operasyon özgürlüğü ve Hizbullah’ın yeniden silahlanmasının engellenmesini istiyor.