İsrail’in Saldırıları Haydutluktur, Dedi Erdoğan

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISINDA GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “İsrail’in terör saldırılarında, bombardıman ve suikastlarında vefat eden İranlı kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Binlerce yıllık tarihiyle, zorluklar karşısında sergilediği dayanışmayla ve güçlü devlet tecrübesiyle İran halkının inşallah bugünleri de atlatacağından hiçbir şüphe duymuyoruz.” ifadesinde bulundu. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde İslam dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Erdoğan, bu toplantıda alınan kararların İslam ümmeti ve insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi. Toplantının etkilerinin sadece ülkelerde değil, tüm dünyada hissedileceğini belirtti.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 55 bini aşkın kişinin, çoğunun kadın ve çocuk olduğu, hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Ayrıca, yaralanan 128 bin Filistin vatandaşına Allah’tan şifa diledi. Türkiye’nin Filistin halkıyla acıları ve hüznü paylaştığını dile getiren Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimiz de bilsinler ki zulmün bugün karanlığı ne kadar koyu olsa da inşallah adalet tecelli edecek.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bu zor dönemde Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

İSRAİL’İN POLİTİKALARINA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işgal, istila ve yıkım politikalarının son iki yılda arttığını belirterek, “Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail, bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor.” dedi. Gazze’deki kötü yaşam koşullarına dikkat çeken Erdoğan, “Gazze’de yaşayan 2 milyon kardeşimiz, Nazilerin temerküz kamplarını bile geride bırakan kötü şartlarda tam 21 aydır hayatta kalma mücadelesi veriyor.” değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Netanyahu hükümetinin bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunun altını çizdi.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILARDAN DOLAYI TAZİYELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün bu saldırılarıyla, Netanyahu hükümeti bölgesel barışın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.” diyerek, İran’a yönelik İsrail’in eylemlerini şiddetle kınadı ve hayatını kaybedenler için taziye sundu. “İstanbul’un kaderi Şam’ın kaderinden; Bağdat’ın, Kahire’nin kaderinden ayrı değildir.” diyen Erdoğan, İslam dünyası arasındaki bağın güçlü olduğunu vurguladı.

ULUSLARARASI TOPLUMUN GÖREVİ

Erdoğan, “İsrail’in saldırılarının tanım ve tarifi haydutluktur” diyerek, uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlere karşı tepki gösterdi. Ayrıca, Netanyahu yönetiminin müzakere sürecini baltalamak üzere hareket ettiğini belirtti. “Bölgeyi ateşe, çatışmaya, kaosa ve gözyaşına boğarak güvenliklerini tesis edeceklerini zannedenler, ham bir hayalin peşinden gitmektedir.” şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin yeni bir siyasi yapıya izin vermeyeceğini ifade etti.

DİPLOMASİ VE DİYALOG ÜZERİNE VURGULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözümün diplomasi ve diyalogdan geçtiğini vurgulayarak, iki devletli çözüme ulaşmanın hayati önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, New York’ta yapılması planlanan uluslararası konferansın bir an önce düzenlenmesini temenni etti. Erdoğan, “Aramızdaki tutum farklılıklarının bu kritik dönemde bizlere ayak bağı olmasına izin veremeyiz” dedi.

Erdoğan, son olarak, İslam dünyasının daha sıkı sarılması gerektiğini ifade ederek, “Bugün birbirimize daha sıkı sarılmaya, saflarımızı daha da sıkılaştırmaya ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.