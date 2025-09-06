İsrail’in Saldırılarında Gazze’deki Can Kaybı 64.400’e Yaklaştı

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik insanlık dışı tutumu devam ediyor. Gazze’de yapılan son saldırılardan sonra Sağlık Bakanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, “Son 24 saatte 68 cenaze hastanelere kaldırıldı, 362 kişi yaralandı. İsrail saldırısında toplam yaralı sayısı 162 bin 367’ye çıktı.” denildi. Ayrıca, kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdurun hâlâ enkaz altında ve yollarda mahsur kaldığı belirtildi.

İNSANLIK DRAMI VE GIDA KRİZİ

Bakanlık, son 24 saat içinde insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğunu, 143’ten fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Son olarak, 27 Mayıs’tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinli sayısının 2 bin 385’e, yaralı sayısının ise 17 bin 577’ye ulaştığını vurguladı. Son 24 saatte biri çocuk altı Filistinli, yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybetti. Böylelikle, Ekim 2023’ten bu yana kıtlık kaynaklı ölüm sayısı 135’i çocuk olmak üzere 382’ye yükseldi.

ÖLÜMLERİN TEPKİSİ

Bakanlık, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik soykırım savaşında Ekim 2023’ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail makamları, 2 Mart’tan bu yana Gazze’deki tüm sınır kapılarını tamamen kapatarak, bölgedeki 2,4 milyonluk nüfusu kıtlıkla karşı karşıya bıraktı. BM destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze’nin kuzeyinde kıtlık olduğunu doğruladı ve bunun ay sonunda güneye yayılmasının beklendiği bildirildi.

YENİDEN BAŞLATILAN SALDIRILAR

İsrail ordusu, 18 Mart’ta Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılar sonucunda 11 bin 828 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 bin 326 kişinin yaralandığı ifade edildi. Aynı zamanda, bu saldırıların Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını bozduğu kaydedildi. Devam eden askeri harekât, Cuma günü 700’üncü gününe yaklaşırken, bölge harap hale geldi ve yaygın kıtlıkla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

ULUSLARARASI ADALET SORUNU

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. Bununla birlikte, İsrail, bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davası ile de karşı karşıya bulunuyor.