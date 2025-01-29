İsrail’in Saldırısında Üç Türk Hayatını Kaybetti

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN YAZILI AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, kaçak yollarla Lübnan’dan İsrail’e geçmeye çalışırken irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, İsrail’in o bölgede gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, “Vatandaşlarımızın ölümüne neden olan bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.” dedi. Yazar açıklamalarında, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyip, ailelerine başsağlığı sunarak, Türkiye’ye gönderilecek naaşları için de gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti.

ÖLEN VATANDAŞLARIN AİLELERİNDEN SUÇ DUYURUSU

Üç Türk vatandaşının aileleri, insan kaçakçıları hakkında suç duyurusunda bulundu. 11 Ocak’tan bu yana bu üç kişiden haber alınamadığı öğrenildi. Aileler, Sezer Özdemir, Hüseyin Kaya ve Çınar Alp Baydenk isimli vatandaşların Lübnan sınırında kaybolduğunu resmi mercilere iletti. Üç Türk vatandaşının daha önce de sahte kimliklerle İsrail’e geçtikleri ve orada iki ila üç yıl çalıştıktan sonra sınır dışı edildikleri ifade edildi. Aynı zamanda bu şahısların, yeniden çalışmak amacıyla Lübnan’dan İsrail’e kaçak yollarla geçmeye çalıştıkları, en son temaslarının da Lübnan tarafındaki Şeba Çiftlikleri bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISINA DİKKAT

İsrail basınında, 11 Ocak akşamı irtibat kesilen üç Türk vatandaşının, sınırı geçmeye çalışırken İslail Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava saldırısı sonucu etkisiz hale getirildiği dair bilgi verildi. Saldırı sonrası, Türkiye’nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri’nin yerel makamlarla iletişim kurduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar, 11 Ocak’ta yaklaşık 20 kişilik bir grubun kaçak yollarla Lübnan üzerinden İsrail’e geçmek istediğini bildirdi. Söz konusu grup, uluslararası bir suç örgütü ile anlaşarak belirli bir ücret karşılığında bu eylemi gerçekleştirmeyi hedefledi.

BAŞKA ŞAHISLAR İLE İLETİŞİM YAPILDI

İnsan kaçakçılarının, vatandaşları canlı lokasyon göndererek belirli bir noktaya yönlendirdiği öğrenildi. Üç Türk vatandaşının hayatlarını kaybettiği olayda, grup liderinin İsrail’in operasyon yürüttüğü bölgeden geçmelerine zorladığı, başka bireylerin ifadelerinden, bu Türk vatandaşlarının sınırı geçmesi halinde geri kalan 17 kişinin de aynı güzergâhı kullanacağının belirtildiği öğrenildi. Bu sebeple, üç Türk vatandaşının bir tür “deneme” amaçlı operasyon bölgesine yönlendirildiği ortaya çıktı. Ailelerin, olayla ilgili olarak insan kaçakçılarına karşı suç duyurusunda bulunduğu tekrar vurgulandı.