İsrail’in Suriye’de Yeni Karakollar Kurma Planı

İSRAİL GÜVENLİK STRATEJİLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Şam’daki yeni yönetimin silahlı kuvvetleriyle beraber Suriye topraklarında yeni “güvenlik bölgeleri” oluşturma planları çerçevesinde uzun süreli bir kalışa hazırlanıyor. Hükümetten gelen direktiflere uygun olarak IDF, Suriye güçlerinin İsrail sınırına 65 kilometre mesafede toplanmasını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Ordu ayrıca, İsrail ile Suriye arasındaki tampon bölge boyunca ilave karakollar inşa etme sürecine de başlayacak. Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, sınır çitine 5 kilometre mesafede olan tampon bölgeyi kontrol ediyor ve burada üç IDF tugayı açıkça konuşlanmış durumda. Bu tugaylar, aynı zamanda İsrail’e yapılacak sızmaları önlemekle de yükümlü.

GÜVENLİK BÖLGESİ TANIMLAMALARI

İsrail ordusu, sınırdan 15 kilometrelik bir alanı, Suriye ordusu mensuplarının girmesine izin verilmeyen bir güvenlik bölgesi olarak belirlemiş durumda. Ayrıca, IDF’nin Suriye birliklerinin sınırdan 65 kilometre uzakta yerleşim yapmalarını engellemesi gerekiyor. Ancak, İsrail ordusu, bu bölgedeki polis güçlerinin müdahale etmesine izin vermeyi planlıyor. Bugün, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, eski Suriye ordusu mevzilerinin bulunduğu yere bir ziyaret gerçekleştirdi ve açıklamalarda bulundu.

KATZ’IN TEHDİTLERİ

Bakan Katz, “El Colani (Ahmed Şara) her sabah Şam’daki başkanlık sarayında gözlerini açtığında, IDF’nin Hermon’un zirvesinden kendisini izlediğini görecek ve Golan ve Celile sakinlerini onun ve cihatçı dostlarının tehditlerine karşı korumak için burada ve güney Suriye’nin tüm güvenlik bölgesinde olduğumuzu hatırlayacaktır” dedi. Katz, IDF’nin Suriye’de sınırsız bir süre kalmaya hazır olduğunu belirterek, “Hermon’daki güvenlik bölgesini elimizde tutacağız ve Suriye’nin güneyindeki tüm güvenlik bölgesinin silahlardan ve tehditlerden arındırıldığından emin olacağız” şeklinde ifade etti.

Suriye’de yönetim değişikliği ve Ahmed Şara’nın yükselişinin ardından IDF, Suriye ordusunun sınıra yerleşme çabalarına zarar vermek amacıyla hem eski hem de mevcut yönetimlere ait askeri alanlara çok sayıda baskın düzenliyor. İsrail Hava Kuvvetleri ise, bu alanların hedef alınması sürecine neredeyse her gün devam ediyor, yeni Suriye ordusunun buralara yerleşeceği endişesi nedeniyle düzenlenen saldırılarda, eski Esad rejiminin bıraktığı silahlar da hedef alınıyor.

IDF, hükümetin bölgedeki faaliyetlerinden sorumlu olan COGAT tarafından yürütülecek bir koordinasyon birimi kurma kararı aldı. Bu birim, sınıra yakın Suriye köylerindeki Dürzi nüfusla bağlantı kurmaya odaklanacak. Önümüzdeki pazar günü itibarıyla, IDF tarafından kontrol edilen alandaki Suriyeli Dürzi nüfusun İsrail’e girmesine ve çalışmasına izin verileceği bildiriliyor. Bu izin başlangıçta birkaç yüz kişiye, çoğunlukla inşaat ve tarım sektörlerinde olmak üzere, verilecek. Ayrıca, İsrail ordusu, Dürzi köylerinin su hatları ve tıbbi hizmetlere erişimini geliştirmek amacıyla altyapı çalışmaları yürütüyor. Sonrasında, ordunun Esad yönetimi altında ayrı kalan ailelerin yeniden bir araya gelmesine izin vermesi bekleniyor. IDF’nin kontrolünde olan bölgelerde, 25 bini Golan bölgesinde, 15 bini ise Hermon Dağı eteklerinde olmak üzere yaklaşık 40 bin Suriyeli yaşıyor. Bu kişilerin çoğunluğunun, İsrail’in savunma taahhüdünde bulunduğu Dürzi nüfusundan oluştuğu ifade ediliyor.