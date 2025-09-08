İsrail’in Suriye’ye Humus Saldırısı

SALDIRILAR HAKKINDA BİLGİLER

Suriye’nin Humus kentine yönelik İsrail’in bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor. SANA’nın haberine göre, saldırıda Humus’taki bir mühimmat deposunun hedef alındığı iddiaları yer alıyor. Ancak İsrail ordusu, bu saldırıyı henüz resmi olarak doğrulamış değil.

LÜBNAN’DAKİ SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, Lübnan’ın güney kısmında yer alan Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenlemiş durumda. İHA’nın aktardığına göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, bu hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, sarsıntılarda Hizbullah’a ait silah depolarının hedef alındığı ifade ediliyor. İsrail’in Lübnan ile Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana düzenlediği saldırılarda toplamda 262 kişi yaşamını yitirirken, 608 kişi de yaralanmış durumda.