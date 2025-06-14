İsrail’in Tahran’a füze saldırısı başladı

İran’ın İsrail’e yönelik misilleme eylemlerinin başladığını duyurmasının hemen ardından Tel Aviv’de dumanlar yükselmeye başladı. Aynı zamanda Yemen’deki Husilerin füze saldırısı gerçekleştirdiği açıklanmıştı ve bu durum, İran’ın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu. İran, Tel Aviv’e doğru yönlendirdiği füzeleri ateşlemeye başladı ve bu gelişmelerle beraber İsrail ülkede olağanüstü hal ilan etti.

İRAN’IN FÜZE SALDIRILARI BAŞLADI

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, İran misilleme operasyonu çerçevesinde İsfahan’dan füzeler ateşledi. İlk dalga füze atışlarının ardından ikinci dalga da gerçekleşti. İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırılarında Tel Aviv’de birçok bina hasar gördü ve toplamda 150 füze atıldığı bildirildi. İran’dan gelen iddialara göre, bir İsrail uçağının düşürüldüğü ve bir pilotun esir alındığı belirtildi, ancak bu bilgi İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı.

YARALILAR VE HASAR RAPORU

İran’ın saldırıları neticesinde, yedi farklı nokta İsrail’deki füzelerin hedefi oldu. İsrail ordusunun yayınladığı rakamlara göre, saldırılarda 22 kişinin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, İran’dan gelen onlarca füze ile beraber İsrail’in hava savunma sistemlerinin bu füzeleri engellemeye çalıştığı aktarıldı. Sürekli alarmlar ise İsrail genelinde yerini koruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “İran’ın İsrail’in saldırganlığına cevabı, BM Şartı’na uygun olarak sert ve kararlı olacak.” diyerek itidal çağrılarını kabul etmedi.

DEVLET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

İran Devrim Muhafızları, misilleme operasyonların sonrasında bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in korkakça saldırısı, Tahran’ın nükleer teknoloji ve füze gücünden neye dayanarak ısrar ettiğinin göstergesidir.” denildi. İran, iki kez İsrail Savunma Bakanlığını hedef aldığını ve askeri üslerin, askeri ekipmanların ve diğer askeri hedeflerin başarıyla vurulduğunu öne sürdü. Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemeleri ile çok sayıda balistik füzelerin stratejik hedeflere isabet ettiği belirtildi.

İSRAİL’DEN YANIT GELDİ

İsrail, İran’ın misillemesinin hemen ardından Tahran’ın güney bölgelerine yönelik saldırılar düzenlemeye başladı. ABD güçlerinin de, İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırılarına karşılık olarak attığı füzeleri etkisiz hale getirmesi için destek sağladığı ifade edildi. Amerikan Axios haber platformuna dayandırılan bir habere göre, ABD’nin bölgedeki askeri varlıkları, “İsrail’in savunmasına” destek sağlıyor. Adı belirtilmeyen bir ABD’li yetkili ise, İran füzelerinin etkisiz hale getirilmesinde İsrail’e yardımcı olduklarını teyit etti.

İSRAİL SALDIRILARI ARTIRDI

İsrail akşam saatlerinde Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine saldırılar düzenledi. İddialara göre, Tahran yakınlarındaki Fordo nükleer tesisini hedef alındı ve uranyum zenginleştirme amacıyla kullanılan tesiste iki büyük patlama meydana geldi. Daha önce ise Natanz uranyum zenginleştirme tesisini vuran İsrail, bu sefer de yeraltındaki tesise yönelik saldırılar gerçekleştirdi. İran kaynakları, Natanz tesisinin radyasyon sızdırdığını ancak bunun dışarı çıkmadığını duyurdu. İran Nükleer Enerji Organizasyonu, Natanz’daki radyasyonu temizlemek ve hasarı tespit etmek amacıyla çalışmalara başladıklarını ancak bu sürecin kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtti.