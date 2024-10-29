“İsrail’in UNRWA’ya Yasağı Resmi Onay”

İSRAİL’DEN UNRWA’YA YASAK

İsrail, Birleşmiş Milletler’in Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile ilgili önemli bir karar aldı. İsrail parlamentosunda, 10 oya karşı 92 oyla UNRWA’nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan bir yasa onaylandı. Bu yasayla birlikte, UNRWA’nın İsrail’de ofis açması, hizmet sunması veya doğrudan ya da dolaylı herhangi bir faaliyette bulunması engelleniyor. Bu durum, 7 Ekim 2023’te yaşanan olaylara karışan bazı UNRWA çalışanlarının ve bazı çalışanların Hamas ile diğer silahlı gruplara üye olmalarını gerekçe olarak gösteren milletvekilleri tarafından savunuluyor.

YARDIM KURULUŞUNUN GÜVENLİĞİ TEHLİKEDE

İsrailli milletvekili Sharren Haskel, “Eğer Birleşmiş Milletler bu kuruluşu terörizmden, Hamas destekçilerinden temizlemeye istekli değilse, o zaman halkımıza bir daha zarar veremeyeceklerinden emin olmak için önlemler almak zorundayız. Uluslararası toplum, sorumluluğunu alabilir ve Dünya Gıda Programı gibi, UNICEF gibi ve dünyanın dört bir yanında çalışan diğerleri gibi insani yardımı kolaylaştırmak için uygun kuruluşları kullandıklarından emin olabilirdi” şeklinde açıklama yaptı.

Söz konusu yasanın UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki insani yardımlarını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. UNRWA sözcüsü Juliette Touma, oylamadan önce bu yasayı “felaket” olarak nitelendirerek Gazze ve Batı Şeria’daki yardım operasyonları üzerindeki ciddi etkilerini vurguladı. Touma, “UNRWA’nın yerini almayı ve insani yardım sağlamayı amaçlayan önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin Gazze’deki insani yardım operasyonunun en büyük destekçisi olan bir BM kuruluşunu ortadan kaldırmaya çalışması çok çirkin” dedi. UNRWA, çalışanları ile beraber Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor.