İsrail, İran’a Büyük Saldırı Gerçekleştirdi

İSRAEL’İN İRAN’A YAPTIĞI EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail, İran’a, İslam Rejimi’nin 1979 yılında kurulduğu tarihten bu yana, yani 46 yıl boyunca yaptığı en büyük saldırıyı gerçekleştirdi. İsrail basını, Tahran’ın nükleer ve füze programlarına yönelik bu saldırı için uzun yıllar hazırlık yapıldığını duyurdu. Saldırı, İsrail ordusu ile dış istihbarat servisi olan Mossad’ın ortak çalışmasıyla düzenlendi. Walla News haber sitesine göre, bu saldırının planlama aşaması sekiz ay sürdü. İsrail gizli servisi, İran’a gizlice hem Mossad ajanı hem de silah sistemleri sokmayı başardı.

MOSAD’DAN İRAN YAKINLARINDA DRONE ÜSSÜ

Basına bilgi veren İsrailli yetkililere göre, Mossad, Tahran çevresinde bir dron üssü inşa etti. Saldırı için dronlar gece yarısı harekete geçirildi. İran içinden havalanan İsrail dronları, Tahran’ın karadan karaya füze savunma rampalarını hedef aldı. Times of Israel internet sitesinin haberine göre, Mossad, İran’a çeşitli silah sistemleri de soktu. Bu sistemler, İran’ın hava savunma kapasitesini etkisiz hale getirdi. Sonuç olarak, İsrail savaş uçakları hedefleri vurmakta hiç bir engelle karşılaşmadı. Mossad komandoları, İran’ın orta kesimindeki uçaksavarların yakınına hassas füzeler yerleştirdi ve böylelikle İsrail uçaklarına ek koruma sağlandı.

SALDIRI FİKRİ EYLÜL’DE GÜÇLENDİ

Walla News, İran’a yönelik saldırı fikrinin geçen yıl Ekim ayında ağırlık kazandığını vurguladı. Natanz’da, sığınak delen bombalara karşı dayanıklı bir yeraltı uranyum tesisinin inşasına başlanması, zaman baskısını artırdı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının süreceği öngörülüyor. Wall Street Journal, operasyonun 14 gün sürebileceğini öne sürdü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, son güne kadar İsrail’in İran’a saldırısına karşı olduğunu belirtmişti. Ancak saldırı başladıktan birkaç saat içinde İsrailli yetkililer, her şeyin Washington ile önceden koordine edildiğini ifade etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI BİR ALDATMACA

İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin saldırılara karşı gerçek bir tutum sergilemediğini ileri sürdü. İsrailli yetkililere göre, Trump’ın açıklamaları, İranlıları İsrail’in saldırmayacağına inandırmak amacıyla kullanılan bir “aldatmaca” olarak değerlendirilmekte. Yetkililerden biri “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” şeklinde açıklamada bulundu.