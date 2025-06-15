İsrail, İran’a Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN ŞİDDETLİ SALDIRILAR

İsrail ordusunun, İran’ın başkenti Tahran ile birlikte Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine yoğun saldırılar düzenlediği bildiriliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, bu saldırılar sonucunda Tahran dahil birçok kentte hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İran’ın hala İsrail’e ciddi zarar verebilecek bir füze cephaneliği var. İran’ın saldırıları bitmedi, karadan karaya füze sistemlerini yok edeceğiz.” denildi.

İran Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, bir İngiliz Destroyer Gemisi Hint Okyanusu’na giriş yaptı fakat İran istihbaratı bu geminin hareketlerini engelledi. İran Devlet Televizyonları, İsrail’in İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki Bandar Abbas bölgesine yoğun saldırılar düzenlediğini bildirdi.

İSRAİL’DE OHAL UZATILDI

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar günü saat 20.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı. Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ile diğer toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerlerinin kapalı kalacağı duyuruldu. İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları için talimat verdi.

ABD’DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilisi, İsrail medyası Walla’ya verdiği yorumda, “bugün olacakların engellenemeyeceğini” belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Öte yandan, İsrail medyasına göre, İsrail, ABD’ye İran’a yönelik saldırıya katılması talebinde bulunan resmi mektuplar gönderdi. İran Tahran Valiliği, başta kadınlar olmak üzere tüm çalışanlara Çarşamba gününe kadar ‘uzaktan çalışma’ talimatı verdi.