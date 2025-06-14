İsrail, İran’a Saldırı Düzenledi: Mossad Yardımcı Oldu

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI EN BÜYÜK SALDIRI

İsrail, 1979’dan bu yana İran’a karşı gerçekleştirdiği en büyük saldırıyı düzenledi. İsrail basını, Tahran’ın nükleer ve füze programlarına yönelik bu saldırı için uzun yıllar süren hazırlıkların yapıldığını belirtiyor. Saldırı, İsrail ordusu ve istihbarat servisi Mossad tarafından birlikte organize edildi. Walla News’e göre, saldırının planlama süreci sekiz ay sürdü. İsrail gizli servisi, İran’a gizlice hem Mossad ajanları hem de silah sistemleri soktu.

MOSSAD’DAN DİKKAT ÇEKİCİ ADIMLAR

Gelen bilgilere göre, Mossad, Tahran yakınlarında bir dron üssü kurdu. Gece yarısı harekete geçirilen dronlar, İran’dan havalanarak Tahran’ın karadan karaya füze savunma sistemlerini hedef aldı. Times of Israel’in aktarımına göre, Mossad İran’a çeşitli silah sistemleri de ulaştırdı. Bu sistemler, İran’ın hava savunmasını zayıflatırken, İsrail savaş uçaklarının hedeflerini sorunsuz bir şekilde vurmasına imkan sağladı. Aynı zamanda Mossad komandoları, İran’ın orta kesimindeki uçaksavarlarının yanına hassas füzeler yerleştirerek ekstradan koruma sağladı.

SALDIRI FİKRİNE YENİ BİR YAKLAŞIM

Walla News, İran’a yönelik saldırı fikrinin Ekim 2022’de belirgin bir şekilde güçlendiğini aktarıyor. Natanz’daki yeraltı uranyum tesisinin inşasına başlanmasının ardından, sığınak delen bombalarla bu durum daha da aciliyet kazandı. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının devam etmesi bekleniyor. Wall Street Journal’a göre bu operasyonun 14 gün sürebileceği ifade ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, saldırı başladığında yaptığı açıklamaların, aslında İsrail’in İran’a saldırısına karşı olduğu yönündeki söylemlerinin öncesinde Washington ile önceden koordine edildiği belirtildi.

TRUMP’IN SÖZLERİNDEN YENİ HUSUSLAR

İki üst düzey İsrailli yetkili, Trump ve ekibinin aslında saldırılara karşı çıkmadığını savundu. Bu yetkililere göre, Trump’ın ifadeleri, İranlıları İsrail’in saldırmayacağına inandırmak için oluşturulan bir “aldatmaca”ydı. Yetkililerden biri “Amerika Birleşik Devletleri’nden açık bir yeşil ışık aldık” dedi.