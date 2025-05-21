İsrail, İran’a Saldırı Hazırlığı Yapıyor!

İSRAİL’İN NÜKLEER HEDEFİNE YAPMA HAZIRLIĞI

ABD merkezli bir televizyon kanalı, Amerikan istihbaratının İsrail’in İran’daki nükleer tesisler için saldırı hazırlıkları yaptığına dair güncel veriler elde ettiğini duyurdu. Haberde, bu hazırlıkların İsrail’in askeri planlamalarının bir parçası olduğu, ancak kesin bir saldırı kararının alınmadığı ifade ediliyor.

OLASILIKLAR ARTIYOR

Öne çıkan kaynaklar, saldırı kararının henüz kesinleşmediğini fakat böyle bir durumun gerçekleşme ihtimalinin son aylarda önemli derecede artığını belirtiyor. Bir İsrailli yetkili, Washington ile Tahran arasında İsrail’in çıkarlarına aykırı bir nükleer anlaşmanın imzalanması durumunda, Tel Aviv yönetiminin tek taraflı askeri harekâta hazır olduğunu aktarıyor.

ASKERİ YETERLİLİK VE ABD DESTEĞİ

İsrail’in askeri kapasitesine yönelik değerlendirmeler de dikkat çekiyor. Uzmanlar, İsrail’in, ABD desteği olmadan, özellikle “havada yakıt ikmali” ve “yeraltı hedeflerini” vurabilecek mühimmat ulaştırma konularında, İran’ın nükleer altyapısını tamamen yok etme kapasitesine sahip olmadığına dikkat çekiyor.

MANEVRA VE PSİKOLOJİK BASKI

Israil’in yakın dönemde gerçekleştirdiği askeri manevraların, sadece fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda İran’ın nükleer programını durdurması için bir baskı unsuru oluşturmayı amaçladığı vurgulanıyor. Bu tür hamlelerin, diplomatik pazarlıklar üzerinde psikolojik etkiler oluşturmayı hedeflediği değerlendiriliyor.