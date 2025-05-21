İsrail, İran’a Saldırı Hazırlığında Mı?

ABD İSTİHBARATINDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

ABD merkezli CNN televizyonu, Amerikan istihbaratının İsrail’in İran’daki nükleer tesislere düzenlemeyi düşündüğü saldırılara dair yeni bilgiler elde ettiğini duyurdu. Haberde, bu hazırlıkların İsrail’in askeri planlamalarının bir parçası olduğu ancak net bir saldırı kararı verilmediği kaydedildi.

İHTİMALLER GÜÇLENİYOR

CNN’e konuşan kaynaklar, henüz saldırı kararı alınmadığını fakat bu tür bir senaryonun gerçekleşme olasılığının son aylarda ciddi şekilde arttığını ifade etti. İsrailli bir yetkili, Washington ile Tahran arasında, İsrail’in çıkarlarıyla çelişen bir nükleer anlaşma imzalanması durumunda Tel Aviv yönetiminin tek taraflı askeri harekâta hazır olduğunu belirtti.

ASKERİ KAPASİTEDE ZORLUKLAR

İsrail’in askeri kapasitesine yönelik değerlendirmeler de önemli bir konu oldu. ABD desteği olmadan, özellikle “havada yakıt ikmali” ve “yeraltı hedefleri” ile ilgili mühimmat tedariği alanlarında İran’ın nükleer altyapısını tamamen yok etme gücüne sahip olamayabileceği öne sürüldü.

MANEVRALARIN AMACI

İsrail’in son dönemlerde icra ettiği askeri manevraların yalnızca fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda İran’ın nükleer programını durdurması için bir baskı unsuru oluşturmayı hedeflediği vurgulandı. Bu adımların, diplomatik müzakereler üzerinde psikolojik etkiler yaratmayı amaçladığı düşünülüyor.