İsrail, İran’a Yeni KC-46 Sipariş Etti

İSRAİL’İN YENİ HAVA İKMAL UÇAKLARI

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla filosuna iki hava ikmal uçağı daha ekliyor. Ynet News’ün verdiği bilgilere göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing ile gerçekleştirdiği 500 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası olarak, Boeing KC-46 modelinden iki uçak sipariş etti. Bu adım, “İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı” hedefliyor. Yeni alınacak KC-46’lar, daha önce Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran ile 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filolarının yerini alacak.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI VE SON GELİŞMELER

İsrail Kanal 12’nin aktardığına göre, haziran ayında yaşanan savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı. 13 Haziran’da İsrail, İran’ın askeri ve nükleer bölgelerine yönelik sürpriz bir saldırı düzenlemiş ve bu saldırıda 276’sı sivil olmak üzere toplam bin 62 kişi hayatını kaybetmişti. İran’ın karşı saldırılarında ise İsrail’de 31 sivil yaşamını yitirmişti. ABD arabuluculuğundaki ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri ek çatışmalara hazırlık yapmaya devam ediyor.