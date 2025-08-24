Dünya

İsrail, İran’a Yeni KC-46 Sipariş Etti

israil-iran-a-yeni-kc-46-siparis-etti

İSRAİL, İRAN’A KARŞI HAVA İKMAL KAPASİTESİNİ ARTIRIYOR

İsrail, İran’a karşı uzun menzilli saldırı kapasitesini artırmak amacıyla iki yeni hava ikmal uçağı daha alıyor. Ynet News’ün haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Boeing ile 500 milyon dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak filosunu 6’ya çıkaracak iki Boeing KC-46 uçağı sipariş etti. Haberde, “Bu hamle, İran’ın iç kesimlerinde sürdürülebilir hava operasyonları gerçekleştirmeyi ve Tahran’a karşı gelecekteki muharebe turlarını kısaltmayı amaçlıyor” ifadesine yer verildi. Yeni KC-46 uçakları, Yemen’deki Husilere yönelik saldırılarda ve İran ile yapılan 12 günlük savaşta kullanılan mevcut ikmal filosunun yerini almayı planlıyor.

HAZİRAN’DA HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI

İsrail Kanal 12’ye göre, hazirandaki savaş sırasında İsrail hava kuvvetleri, İran üzerinde hava üstünlüğü sağlamıştı. 13 Haziran’da, İran’ın askeri ve nükleer bölgelerine yönelik sürpriz bir saldırı dalgası başlatan İsrail, bu çatışmada 276’sı sivil, toplam bin 62 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İran’ın bu misillemeleri sonucunda ise İsrail’de 31 sivil yaşamını yitirdi. ABD’nin arabuluculuğunda gerçekleşen ateşkese rağmen, İran ve İsrail’in silahlı kuvvetleri yeni bir çatışmaya karşı hazırlık yapmayı sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat’ta Toplanacak

Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis'te etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yılki gibi Ahlat'ta bir araya gelecek.
Ekonomi

Düğün Salonları Denetim Altında! 3,6 Milyar Kayıt Dışı Gelir

Gelir İdaresi Başkanlığı, düğün organizatörleri ve salonlarında yaptığı denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı geliri ortaya çıkardı.

