İsrail-İran Çatışması Rotaları Değiştirdi

SALDIRILAR VE HAVA SAHASI KAPANIŞLARI

İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef alan “Rising Lion” operasyonu, Orta Doğu’daki gerilimi artırırken, havacılık sektöründe önemli değişikliklere yol açtı. 13 Haziran 2025 sabahı gerçekleşen saldırıda, İran’ın Tahran, Natanz gibi yerlerdeki nükleer tesisleri ve askeri karargâhları hedef alındı. Operasyon sonucunda, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve birçok nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Bu durumun ardından, İran sivil uçuşlara hava sahasını kapatarak misilleme için hazırlık yapmaya başladı. Irak da güvenlik gerekçesiyle hava sahasını kapatma kararı aldı. Sonuç olarak, havayolu şirketleri yeni uçuş rotaları belirlemek zorunda kaldı.

UÇUŞ ROTALARI DEĞİŞTİ

Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’dan kalkan uçaklar, genelde İran ve Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan da Avrupa ve ABD’ye yönelirken, hava sahalarının kapanmasıyla birlikte rotalarını değiştirmek zorunda kaldılar. Havayolu şirketleri, Suudi Arabistan’ın kuzeyinden Ürdün’ün güneyine, ardından Mısır’ın kuzeydoğusuna ve en son Türkiye ya da Yunanistan hava sahasına yönelmeye başladı. Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet’in Tahran uçuşları ya İstanbul’a geri döndü ya da Bakü yönüne yönlendirildi. Air India ise 15’ten fazla uçuşunu iptal ederek rotalarını yeniden düzenledi.

HAVACILIK VE TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİ

Havacılık, sadece yolcu taşımacılığı için değil, küresel ticaretin devamlılığı için de büyük bir öneme sahip. İran ve Irak hava sahalarının kapanması, kargo taşımacılığında gecikmelere yol açarken, yeni rotalar yakıt maliyetlerini artırıyor. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına İran ve İsrail’e yönelik “gereksiz seyahatten kaçınma” uyarısı yaptığı gibi, Delhi Havalimanı da yeni uçuş programlarını güncellediğini bildirdi. Bu durum, hava trafiğinin ve uluslararası ticaretin geleceğini de etkileyecek gibi görünüyor.