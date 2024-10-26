İsrail-Iran Çatışması Yeni Bir Aşama!

YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİŞ

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail’in İran’a yaptığı saldırının ardından önemli bir analiz kaleme aldı. “Saldırı, çatışmanın yeni bir aşamaya geçtiğine işaret etse de topyekûn bir savaşı uzakta tutuyor” şeklinde bir başlıkla yayımlanan analizde, İsrail’in İran topraklarında suikast ve sabotaj eylemleri gerçekleştirdiği fakat stratejik olarak sessiz kaldığı ifade ediliyor.

ASIL GÖRÜNÜR OLUNAN STRATEJİ

Analizde, “Son saldırının ardından İsrail, İran içinde askeri bir operasyon yürüttüğünü resmen kabul etmiş oldu” deniliyor. Bu durum, uluslararası alanda dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirilirken, saldırının 1982 yılındaki İran-İsrail Vekalet Savaşı’ndan bu yana İran’a yönelik yabancı bir hava kuvveti tarafında gerçekleştirilen nadir saldırılardan biri olduğu vurgulanıyor.