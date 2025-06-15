İsrail-İran Gerginliği Üçüncü Gününde! Durum Kötüleşiyor

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI DEVAM EDİYOR

İsrail, İran’a yönelik başlattığı “Yükselen Aslan” saldırısının üçüncü gününde de eylemlerine devam ediyor. Saldırılar sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi yüksek rütbeli askeri yetkililer yer alıyor. Ayrıca çoğunluğu sivil 320 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. İran ise karşılık olarak “Gerçek Vaat 3” adıyla bir saldırı başlattı. Bu saldırıda drone’ların yanı sıra yüzlerce balistik füze kullanıldığı, Tel Aviv’de çeşitli patlamaların yaşandığı kaydedildi. Bat Yam kentinde 3 kişinin hayatını kaybetmesi ve birçok yaralının olması dikkat çekti. Bazı füzelerin İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak hedefe ulaştığı belirtildi.

İSRAİL’DEN İRANLIYA TAHLİYE UYARISI

İsrail ordusu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, nükleer reaktörlerin bulunduğu bölgede yaşayan İranlılar için tahliye uyarısı yayınladı. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, “Şu anda veya yakın gelecekte askeri silah üretim fabrikaları ve bunları destekleyen kuruluşlarda veya çevresinde bulunan tüm kişiler derhal bu alanları terk etmeli ve ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geri dönmemelidir. Bu altyapının yanında bulunmanız hayatınızı tehlikeye atıyor.” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN SALDIRISI SONRASI ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail’de, İran’ın hava saldırıları sonucunda ölü sayısının 6’ya çıktığı bildirildi. İsrailli Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Times of Israel ise İran saldırılarında 200 kişinin yaralandığını duyurdu. İran Öğrenci Haber Ajansı SNN, Tahran Petrol Rafinerisi’nde yakıt üretimi ve dağıtımının kesintisiz sürdüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail’in dün geceki saldırısının ardından rafinerinin dışında yangın çıktığı ifade edildi.

ABD’DEN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın üçüncü gününde İran’a yönelik yeni bir açıklama yaptı. Trump, “Eğer İran saldırırsa Amerikan ordusu tüm gücüyle sahaya inecektir.” dedi. Trump, iki ülke arasında kolay bir anlaşma sağlanabileceğini de düşündüğünü aktardı.

İSRAİL YENİ SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Son olarak, İsrail ordusu İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. İran, bu saldırılara hava savunma sistemleri ile karşılık verdi. Özellikle Tahran’ın birçok bölgesinde patlamaların olduğu gözlemlendi. Israil acil yardım servisi, Bat Yam’da 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü ve 65 yaralının olduğunu bildirdi. Bat Yam ve Rehovot kentlerinde ise 5’i ağır olmak üzere 120’den fazla yaralıya müdahale edildi.

İsrail ordusu, İran rejiminin nükleer silah programıyla bağlantılı olan hedeflere yönelik geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Özellikle İran’dan gelen yeni füze saldırılarına karşı hazırlık yapıldığı ve sığınaklara gitme talimatı verildiği aktarıldı.