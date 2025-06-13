İsrail, İran’ı Hedef Aldı, Saldırılar Devam!

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRILAR

İsrail ordusu, İran’a yapılan saldırılarda onlarca jetin katıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı” denildi. Açıklamada, İran’ın nükleer silah edinmeye “her zamankinden daha yakın” olduğu ve İran’ın silahlarının hem İsrail hem de tüm dünya için tehdit oluşturduğu ifadelerine yer verildi. “İsrail, vatandaşlarını savunması adına gerekli olan her yere saldıracak” tehdidinde bulunuldu.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırının ardından “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı” şeklinde açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bu saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkat çekerek, “İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur.” ifadelerini kullandı.

İRAN CEVAP VERİYOR

İran Genelkurmay Başkanlığı, İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, “İsrail’in saldırılarıyla tüm kırmızı çizgileri aştığını ve saldırıya karşılık için hiçbir sınır tanımayacaklarını” belirtti. Açıklamada, “Kudüs’ü işgal eden terör rejimi artık tüm kırmızı çizgileri aşmışken, bu suça verilecek cevabın sınırı kalmamıştır” denildi. Saldırılarda, önemli komutanlar ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

ABD’DEN UYARI

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, Tahran’ın misilleme tepkisi nedeniyle çalışanlarına uyarı mesajı gönderdi. Çalışanların ve ailelerin sığınaklarda kalmaları istendi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. Biz bu saldırıda dahili değiliz” dedi ve Tahran yönetimine karşı uyarılarda bulundu.

İRAN’IN SİVİL HEDEFLERİ VURDUĞU İDDİASI

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Israil’in saldırılarını “suçlu Siyonist rejimin” amansız düşmana saldırarak insanlık düşmanı olduğunu belirtti. Kalibaf, “Bu intikam her ne şekilde olursa olsun alınacak. Bu işi onlar başlattı ancak inşallah biz bitireceğiz” dedi. İran, ABD ile nükleer müzakereleri durdurduğunu açıkladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER ARTMAKTA

Küresel piyasalarda, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin yükselmesi risk algısını artırırken, Brent petrolün varil fiyatı şubattan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Altın ise tarihi rekorlarına yaklaşarak değer kazanmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı, taraflara geri adım atma ve gerilimi azaltma çağrısında bulundu.

İRAN’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İran Lideri Hamaney, “Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir” dedi. İran Genelkurmay Sözcüsü ise, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” diye konuştu. İsrail ordusu da saldırılara yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

HAVA TRAFİK KAPATILDI

İsrail’deki mevcut durumda olağanüstü hal ilan edilirken, tüm uçuşlar askıya alındı. İran İçişleri Bakanlığı, saldırıların cevabını vereceklerini duyurdu ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Natanz Nükleer Tesisi’nde radyasyon artışı tespit edilmediğini bildirdi.

SALDIRILARDAN SONRA VATANDAŞLARA UYARI

İsrail ordusu, İran’ın misilleme saldırısına dair açıklamada bulundu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. İran, düşmanın saldırılarında hayatını kaybeden personelinin acısını çıkaracaklarını vurguladı.