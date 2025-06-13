İsrail, İran’ı Vurdu! Askeri Hedefler Vuruldu

İSRAİL ORDUSU SİLAHLI SALDIRILAR DA DÜZENLİYOR

İsrail ordusundan gelen yeni bilgiler, İran’a düzenlenen hava saldırılarına çok sayıda jetin katıldığını ortaya koyuyor. Açıklamada, “İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer hedefler de dahil olmak üzere düzinelerce askeri hedefe yönelik saldırıları içeren ilk aşama tamamlandı.” denildi. Bununla birlikte, İran’ın nükleer silaha sahip olmaya “her zamankinden daha yakın” olduğu ifade edilerek, İran’ın silahlarının hem İsrail hem de dünya için bir tehdit oluşturduğu vurgusu yapıldı. İsrail, vatandaşlarını koruma gerekçesiyle “gerekli olan her yere” saldıracaklarını duyurdu.

NETANYAHU’DAN OPERSYONUN HIZLANACAĞINA DAİR AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık. İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı.” sözlerini kullandı.

İRAN’DAN ISRARLI YANIT

İran Lideri Ali Hamaney, İsrail’in saldırıları sonucunda bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini belirterek, İsrail’e cevap vermekte kararlı olduklarını ifade etti. Hamaney, “Bu rejim, ağır bir cezanın kendisini beklediğini bilmelidir.” dedi ve “Düşmanın saldırılarında birkaç komutan ve bilim insanı şehit oldu. Yerlerine geçenler ve meslektaşları, görevlerini derhal üstlenecektir.” şeklinde ekledi. Hamaney, “Siyonist rejim, bu cinayetle kendisi için acı ve ıstıraplı bir kader hazırladı ve kesinlikle bunun karşılığını alacaktır.” ifadesini kullandı.

ISRAİL VE ABD’YE AĞIR BEDEL UYARISI

İran Genelkurmay Sözcüsü, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili bir açıklama yaparak, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail ordusundan yapılan açıklamada Genelkurmay Başkanı Zamir, İran’a saldırı için uzun zamandır hazırlık yapıldığını aktardı. Zamir, “Bize meydan okuyanları uyarıyorum, ağır bedel ödersiniz.” uyarısında bulundu.

NATANZ NÜKLEER TESİSİ HEDEF ALINDI

Iran Atom Ajansı Başkanı, Natanz nükleer tesisinin hedef alındığını belirtti. Bu operasyona “Yükselen Aslan” adı verildiği açıklandı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail genelinde olağanüstü hal ilan ettiğini deklare etti ve “İsrail’in İran’a yönelik önleyici saldırısının ardından yakın gelecekte İsrail ve sivil nüfusa yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı bekleniyor.” dedi. Bu açıklamadan sonra ülke genelinde alarmlar devreye girdi.

İRAN’DAKİ KAYIPLAR

İran devlet televizyonu, İsrail’in Tahran’a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin de yaralandığını rapor etti.

ABD’DEN İLK FORMAL AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail’in İran’a yönelik saldırısı sonrası, “Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran’a yönelik saldırılara dahil değiliz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

İSRAİL’DEN ÜST DÜZEY HEDEFLER

İsrail, hava harekatında İran’daki üst düzey askeri ve siyasi yetkilileri hedef aldığını belirtti. Sivil uçuşlar ise İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda askıya alındı.

IRAK HAVA SAHASINI KAPATTI

İsrail’in saldırısı sonrası Irak, hava sahasını tüm uçuşlara kapattı. Irak Ulaştırma Bakanlığı, ülke genelindeki hava sahasının kapatıldığını ve tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu.

ABD’DEN UYARI GELDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki yüksek gerilimle ilgili olarak, bölgedeki Amerikan vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TRUMP’TAN İRAN’A SAVUNMA SÖZÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin misilleme yapması durumunda İsrail’i savunacaklarını belirtti ve İsrail’in saldırısının önceden tahmin edildiğini ifade etti.