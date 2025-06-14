İsrail-İran Krizi, Petrol Fiyatını Arttırdı

ISRAİL-İRAN KRİZİ PETROL FİYATLARINI ARTIRIYOR

Orta Doğu’daki İsrail-İran krizinin etkisiyle global petrol fiyatları yükselmeye başladı. Türkiye’de bu artışın henüz pompa fiyatlarına yansımadığı gözlemleniyor ancak Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda daha önce belirlenmiş zamlar devreye girmeye başladı. Bu çerçevede, dün benzine yapılan zammın ardından bu gece itibarıyla motorin fiyatları da arttı.

BENZİN VE MOTORİN ZAMLANIYOR

13 Haziran gecesi benzinin litre fiyatına 1,46 TL zam yapılırken, 14 Haziran Cumartesi günü itibarıyla motorinin litre fiyatı da 1,49 TL artış gösterdi. Vatandaşlar, “Benzine ne kadar zam geldi?” ve “Motorin fiyatı ne kadar oldu?” gibi sorularla yeni fiyatları araştırmaya başladı. Türkiye’nin büyük şehirlerinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 48,39 TL, Motorin: 47,76 TL, LPG: 25,09 TL.

Anadolu Yakası: Benzin: 48,24 TL, Motorin: 47,64 TL, LPG: 24,49 TL.

Ankara: Benzin: 49,08 TL, Motorin: 48,64 TL, LPG: 24,99 TL.

İzmir: Benzin: 49,41 TL, Motorin: 48,97 TL, LPG: 24,94 TL.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birkaç temel unsur etkili oluyor. Fiyatlar, Akdeniz piyasasında oluşan CIF bazlı günlük ürün fiyatları ve döviz kurları referans alınarak hesaplanıyor. Elde edilen maliyetin üzerine ÖTV, KDV ve EPDK payı eklenerek nihai pompa fiyatı oluşturuluyor.