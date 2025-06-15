İsrail-İran Savaşı Piyasalarda Olumsuz Etki Yarattı

PARA PİYASALARINDA SAVAŞ ETKİLERİ

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, para piyasalarında da belirgin etkiler göstermeye başladı. Sadece döviz çiftleri olan dolar ve euro ile değerli metal altın ve emtia petrol üzerinde değil, diğer finansal enstrümanlarda da kayıplar meydana geliyor. İki ülkenin karşılıklı saldırıları, bölgedeki dinamiklerin tamamen değişmesine neden oldu. Ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimali, petrol sevkiyatını olumsuz etkileyen başka bir faktör olarak öne çıkıyor.

ORTA DOĞU BORSA HAREKETLERİ

Bugün, hafta sonu tatilinden dönen Orta Doğu borsa endekslerinde düşüşler gözlemlendi. İsrail’in TA 125 endeksi yüzde 1’den fazla bir değer kaybı yaşarken, Suudi Arabistan’ın Tadawul endeksi yüzde 3, Mısır borsası yüzde 6, Kuveyt borsası yüzde 3.5 ve Katar borsası ise yüzde 4 civarında düşüş kaydetti. Bu gerilemeler, hassas piyasa koşullarını daha da kötüleştirdi.

ŞEKEL VE PETROL FİYATLARI ÜZERİNDE ETKİLER

Son yaşanan satış dalgaları, İsrail ve İran’ın üçüncü gün de birbirleri üzerine saldırmalarıyla daha da derinleşti. Çatışmaların başladığı Cuma günü, İsrail şekeli son 11 ayın en büyük değer kaybını yaşarken, bu süreçte petrol fiyatları yüzde 7 oranında artış gösterdi. Artan çatışma koşulları, finans piyasalarında panik yaratırken, yatırımcılar geleneksel güvenli limanlar olan altın ve dolara yönelmeye başladı.