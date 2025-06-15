İsrail-İran Savaşında Üçüncü Gün İsfahan Vuruldu! Ölü Sayısı Artıyor

BÜYÜK ÇATIŞMA SÜRECEK

İsrail’in İran’a yönelik “Yükselen Aslan” operasyonu ve İran’ın buna karşılık verdiği misilleme, üçüncü gününe girdi. İsrail’in hava saldırıları sonucunda, aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi yüksek rütbeli askerlerin bulunduğu en az 78 kişi yaşamını yitirdi. Buna ek olarak, çoğunluğu sivil olan 320 kişi yaralandı. İran, bu duruma karşılık “Gerçek Vaat 3” adını verdiği bir saldırı başlattı. Saldırıda, drone ve yüzlerce balistik füze kullanıldı, Tel Aviv’de patlamalar meydana geldi. Bat Yam kentinde üç kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor ve bu kent ile Rehovot’ta birçok kişi yaralandı. Bazı füzeler, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden oldu. İsrail’de en az 13 kişi hayatını kaybederken, 380 kişi yaralandı.

ABD KOALİSYONU HAREKETE GEÇTİ

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki güçler, İran tarafından İsrail’e fırlatılan iki insansız hava aracını Irak üzerinde düşürdü. Irak’taki askeri yetkililerden biri, “Ayn el-Esad’daki uluslararası koalisyon, İsrail’e doğru giden iki İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdi” ifadelerini kullandı. Diğer yetkili, insansız hava araçlarının “cihat karşıtı koalisyonun” savunma çemberine girmesi sebebiyle hedef alındığını belirterek, birliklere olası tehditlere karşı harekete geçme talimatı verildiğini aktardı.

NETANYAHU’DAN SERT AÇIKLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’da iki patlama sesi duyulurken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye’nin Bat Yam sahil kentinde düzenlenen füze saldırısının gerçekleştiği bölgedeki incelemeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Netanyahu, “İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek” dedi. Şunları ekledi: “Başka bir kurtuluş savaşı içerisindeyiz. Askerlerimiz ve pilotlarımız, İran üzerinde cesurca görev yapıyor. Onlara tek bir darbeyle vuracağız ve kazanacağız.”

İRAN’DAKI PATLAMALAR

İran’ın başkenti Tahran’da, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamanın ardından tekrar patlama sesleri duyuldu. NTV Tahran muhabiri, hava savunma sistemlerinin saldırılar karşısında yanıt verdiğini bildirdi. Dumanların bazı bölgelerden yükseldiği de gözlemlendi. İran hükümeti, sivil vatandaşların cami, okul ve açık kalacak metro istasyonlarına sığınmalarını önerdi.

İRAN’DAN YENİ TEHDİTLER

İran Devrim Muhafızları, İsrail saldırılarının devamı halinde askeri müdahaleyi artıracaklarını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail’in saldırılarının ABD desteği olmadan gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı. Ayrıca İran polis sözcüsü, Mossad’ın iki üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

SALDIRILARDA YENİ GELİŞMELER

İsrail ordusunun saldırılarında, İran’ın askeri ve nükleer operasyonlarını destekleyen bazı altyapılara yönelik çok sayıda hedefin vurulduğu bildirildi. 50 savaş uçağı ile gerçekleştirdiği saldırılarda toplam 720’den fazla İran askeri altyapısı hedef alındı.

HAYFA’DA HASAR

İran’ın füze saldırılarında, İsrail’in Hayfa şehrindeki boru hatlarının zarar gördüğü açıklandı. Ancak açıklamada, saldırının herhangi bir can kaybına veya yaralanmaya sebep olmadığı belirtildi.

SON DURUM

İsrail iç cephe komutanlığı, İran’dan gelecek yeni saldırılar için kuzey ve merkez bölgelerinde yaşayanlara tahliye talimatı verdi. Gözlemlere göre, saldırıların etkisiyle Tahran’ın farklı bölgelerinde sivil yapıların da hedef alındığı bildiriliyor. Tahran’da petrol depolarının vurulması, büyük patlamalara neden oldu ve bazı binalarda ciddi hasar meydana geldi.