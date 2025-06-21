İsrail, İzadi’yi Kudüs Gücü’nden Öldürdü

İSRAİL ORDUSU İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINI HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran’a gerçekleştirdiği gece operasyonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Said İzadi’yi öldürdüğünü öne sürdü. Hava saldırısının, İran’ın Kum kentine yapıldığı ve Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e karşı düzenlediği beklenmedik saldırının ana mimarlarından biri olarak gördüğü İzadi’yi hedef aldığını belirtti. Uzun süren bir istihbarat çalışmasının sonucunda İzadi’nin kaldığı güvenli evde etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ayrıca, İzadi’nin “Hamas başta olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki diğer Filistinli gruplarla İran Devrim Muhafızları adına koordinasyonu sağladığı” ifade edildi.

İHA KOMUTANINI DA HEDEF ALDI

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızlarına bağlı insansız hava aracı (İHA) tümen komutanı Emin Pur Cudaki’yi de hava saldırısıyla öldürdüğünü bildirdi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Cudaki’nin cuma günü gerçekleştirilen hava saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cudaki’nin, İran’ın güneybatısındaki Ahvaz bölgesinden İsrail’e yüzlerce İHA fırlatılmasıyla ilgili sektörünü yönettiği kaydedildi. Adraee, ayrıca 13 Haziran’da yapılan başka bir hava saldırısıyla Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait İHA komuta merkezi sorumlusunun da öldürüldüğünü hatırlattı.

İRAN’DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran makamları tarafından, hem İzadi hem de Cudaki’nin ölümüne dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Bu durum, iki komutanın öldürülmesiyle ilgili gelişmeleri takip edenler tarafından merakla bekleniyor.