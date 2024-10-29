İsrail Kabinesi Güvenlik Nedeniyle Gizli Toplanacak

GÜVENLİK ENDİŞELERİYLE GİZLİ TOPLANTILAR

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, kabine toplantıları güvenlik kaygıları nedeniyle gizli bir yerde gerçekleştiriliyor. Hizbullah’ın siyasilere ve önemli binalara yönelik potansiyel saldırı ihtimalleri dikkate alınarak, kabine toplantıları için yeni bir güvenlik protokolü oluşturulduğu belirtildi. Bu protokol çerçevesinde toplantıların belirli bir sabit yerde yapılmayacağı ifade ediliyor. Önceden İsrail kabinesi, Başbakan Netanyahu’nun Kudüs’teki ofisinde veya İsrail ordusunun Tel Aviv’deki genel merkezinde toplanıyordu.

SALDIRIYA İNTİKAM PLANLAMASI

Diğer yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi’nin, Netanyahu’nun Kayserya’daki evinin bulunduğu bölgeye güvenlik önlemleri eklenmesi için hazineden 2 milyon İsrail Şekeli (yaklaşık 18 milyon TL) bütçe talep ettiği öğrenildi. Saldırı, Netanyahu veya ailesinin evde bulunmadığı bir zamanda gerçekleştirilmiş ve evde küçük çaplı hasar oluşmuştu. Ayrıca, İsrailli Kanal 13 televizyonu, İran’ın Netanyahu’nun konutuna yönelik saldırısına henüz bir intikam alınmadığını, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin buna karşılık ayrı bir saldırıyla yanıt verme kararı aldığını bildirdi.