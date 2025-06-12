İsrail, Madleen gemisindeki 6 aktivisti sınır dışı ediyor

ULUSLARARASI SULARDA ALIKONULAN GEMİDEN AKTİVİSTLERİN DURUMU

İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 6 aktivistin, Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na sınır dışı edilmek üzere götürüldüğü bildirildi. Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü “Adalah” tarafından yapılan açıklamada, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülenler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar’ın da olduğu kaydedildi.

GÖZALTINDAKİ AKTİVİSTLER

İsrail’in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu diğer aktivistlerin ise Hollanda’dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa’dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail’in hâlâ gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra sınır dışı edilmesi bekleniyor. Adalah, bu aktivistlerin gözaltında kötü muameleye ve cezalandırıcı önlemlere maruz kaldıklarını vurguladı. İki aktivistin bir süre hücre hapsinde tutulduğu da ifade edildi.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONU’NUN MİSYONU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak ve bölgeye yardım taşımak amacıyla bir misyon düzenlemişti. 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze için hareket etti. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran’ın ilk saatlerinde müdahalede bulunarak gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler, İsrail’e götürülmüş ve bunlardan 4’ü 10 Haziran sabahında ülkeden sınır dışı edilmiştir.