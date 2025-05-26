İsrail Maliye Bakanı Smotrich’ten Skandal Açıklama

İSRAİL’İN AŞIRI SAĞCI BAKANINDAN PROVOKATİF AÇIKLAMALAR

İsraillilerin Doğu Kudüs’ü 1967’deki işgali kutladığı provokatif bayrak yürüyüşüne katılan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Ağlama Duvarı’nda aşırı sağcı İsraillilere hitap etti. Smotrich, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği saldırıları övdü. “Gazze’yi işgal edeceğiz” ifadeleri dikkat çekti.

GAZİ VE İŞGAL AÇIKLAMALARI

Smotrich, “İşgal kelimesini kullanmaktan korkmuyoruz. İsrail’in topraklarını geri alacağız.” diyerek, Gazze’yi işgal edeceklerini ve Filistinlilerin arazilerini gasbederek yeni yerleşimler kuracaklarını belirtmiş oldu. Daha önce de Gazze Şeridi’nin kalıcı olarak işgal edilmesini savunmuştu.