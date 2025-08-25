İsrail, Nasır Hastanesi’ne Saldırdı! 15 Kişi Hayatını Kaybetti!

İSRAİL’İN GAZZE’YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRI

İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’ne yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Filistinli sağlık yetkililerinin bildirdiğine göre, bu saldırıda en az 15 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında, Reuters, Associated Press ve El Cezire’den gelen 4 gazeteci de bulunuyor.

GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öldürülen gazetecilerden birinin, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olduğu bildiriliyor. Ayrıca, saldırıda Reuters için sözleşmeli çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin yaşamını yitirdiği ve yine aynı ajansa bağlı çalışan fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı ifade edildi. Moaz Abu Taha da hayatını kaybeden bir diğer foto muhabir olarak kaydedildi. El Cezire kameramanı Muhammed Salama’nın da hayatını kaybeden gazeteciler arasında yer aldığı belirtiliyor.