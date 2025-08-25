İsrail, Nasır Hastanesi’ne Saldırdı! 15 Kişi Öldü

İSRAİL’İN SALDIRISI VE SONUÇLARI

İsrail, Gazze’nin güneyinde bulunan Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ni hedef aldı. Filistinli sağlık yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, bu saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında dört gazeteci de bulunuyor; Reuters, Associated Press ve El Cezire gibi önde gelen haber kuruluşlarının mensupları da bu trajik olayda hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

GAZETECİLERİN KİMLİKLERİ

Hayatını kaybeden gazetecilerden biri, Amerikan Associated Press haber ajansı ve Independent Arapça için çalışan foto muhabir Meryem Ebu Dakka olarak açıklandı. Ayrıca, Reuters için sözleşmeli olarak çalışan kameraman Hüsam el Masri’nin de saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi. Yine, Reuters için sözleşmeli fotoğrafçı Hatem Khaled’in yaralandığı bilgisi verildi. Bir diğer kurban ise Moaz Abu Taha, El Cezire kameramanı Muhammed Salama da ölen gazeteciler arasında yer aldı.