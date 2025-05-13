İsrail, Nasır Hastanesi’ne Saldırdı

HAMAS İDDİASIYLA HEDEF ALINAN HASTANE

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinde yer alan Nasır Hastanesi’ne yönelik düzenlediği saldırıda bir gazeteci yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ederken bir kez daha Han Yunus’taki hastaneyi hedef aldı. Yerel yetkililere göre, İsrail ordusu hastanenin yanık bölümüne saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırıda, geçen ay hastanenin dışında bulunan bir medya çadırına yönelik düzenlenen saldırıda yaralı kurtulan Gazeteci Hasan Eslaih, hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Amatör kameralar, saldırı sonrası yaşanan korkunç anları kaydetti.

SALDIRIYI DOĞRULADILAR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, saldırının doğrulandığı ifade edilerek, Hamas’ın Nasır Hastanesi’ni bir komuta merkezi olarak kullandığı iddiasında bulunuldu. Açıklamada, “Sivillerin zarar görmesini engellemek için saldırı hassas bir şekilde planlandı” denildi. İlgili açıklamada IDF ve Shin Bet’in Hamas’a karşı operasyonlarına devam edeceği ve İsrail vatandaşlarına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalara devam edeceği vurgulandı. İsrail ordusu, Nasır Hastanesi’ni bir önceki ay da hedef almış ve bu saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetmişti.