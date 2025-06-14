İsrail Ordu: Tahran’a Giden Yol Açıldı

İSRAİL’İN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI ARTIYOR

İsrail’in İran’a karşı başlattığı saldırılar ve İran’ın karşılık vermesiyle gerilimin tırmanmasına neden olacak yeni adımlar atılıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının devam edeceğini belirtiyor. İki komutan, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin hedef alındığını duyurarak, “Tahran’a giden yolun açıldığını” ifade ediyor.

İRAN’DA HAVA HAREKATI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar’ın açıklamalarına da yer vererek, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu aktarıyor. Bu hedefler arasında pek çok füze bataryasının da bulunduğu bildiriliyor. Bar, karadan havaya füze sistemlerinin etkisiz hale getirilmesiyle birlikte İsrail’in İran hava sahasında daha serbest hareket edebildiğini savunuyor. İsrail, ilk kez Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığını öne sürerken, vurulan füze bataryalarına dair görüntüler de halkla paylaşıldı. Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, son 24 saat içinde İran’ın hava savunma altyapısının önemli bir bölümü etkisiz hale getirildi.