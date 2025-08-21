İsrail Ordusu, Filistinlilerin Çadırlarını Bombaladı

İSRAİL ORDUSUNDAN BOMBA SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin ortasında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kampını, “tahliye” uyarısının ardından bombaladı. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Deyr el-Balah bölgesindeki çadırların boşaltılmasını istedi. Aksa Şehitleri Hastanesi civarında yaklaşık 200 Filistinli ailenin bulunduğu alan, bu uyarının hemen ardından 3 savaş uçağı tarafından hedef alındı. Filistinlilerin telefonlarına gelen uyarı mesajları sonucunda büyük bir panikle çadırları terk ettikleri belirtildi.

BOMBARDAŞ YÜKSELİYOR

Bombardımanla birlikte çadırların ve içindekilerin yok olduğu ifade eden tanıklar, İsrail saldırıları sonucu çeşitli bölgelerden kaçan Filistinli 200 ailenin yeniden sokakta kaldığını aktardı. Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları ise, İsrail’in çadır kampa düzenlediği hava saldırılarında yaralanan bazı sivillerin hastanede tedavi altına alındığını dile getirdi.

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

İsrail ordusu, yaklaşık 2 yıldır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistin halkını, “güvenli bölgeler” olarak tanımladığı güneye doğru göçe zorladıktan sonra çeşitli saldırılarla hedef alıyor. Bu süreçte, sivil kayıplar ve insan hakları ihlalleri gibi ciddi sorunlar ortaya çıkıyor.